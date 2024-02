Amplify Energy Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die technische Analyse der Amplify Energy-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 6,1 USD liegt, was einer Entfernung von -7,85 Prozent vom GD200 (6,62 USD) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine negative Entwicklung. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 5,98 USD. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +2,01 Prozent beträgt. Zusammenfassend ergibt sich für den Aktienkurs eine "Neutral"-Bewertung, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

In Bezug auf die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war die Anlegerstimmung in den letzten Tagen größtenteils neutral. Positive oder negative Diskussionen waren kaum zu verzeichnen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Analysten haben die Aktie der Amplify Energy in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv bewertet, mit 1 "Gut"-Einstufung und 0 "Neutral"- oder "Schlecht"-Einstufungen. Auch die jüngsten Reports deuten auf eine positive Bewertung hin. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 9 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 47,54 Prozent darstellt. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" seitens der Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Amplify Energy in den letzten Wochen eine Verschiebung hin zum Negativen. Negative Auffälligkeiten wurden registriert, während eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar war. Zusammengefasst erhält Amplify Energy für dieses Kriterium daher eine "Schlecht"-Bewertung.