Amplifon Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Amplifon Spa-Aktie zeigt, dass diese überverkauft ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung erhält. Dieser Wert basiert auf den letzten 7 Tagen im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis, der eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Die Anleger-Stimmung wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein "Neutral"-Signal aufgrund des aktuellen Kurses der Amplifon Spa-Aktie von 31,15 EUR mit +1,66 Prozent Entfernung vom GD200 (30,64 EUR). Der GD50 zeigt einen Kurs von 27,89 EUR, was ein "Gut"-Signal darstellt, da der Abstand +11,69 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Sentiment und Buzz Analyse zeigt, dass die Stimmung für Amplifon Spa in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

