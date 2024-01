Amplifon Aktie: Ruhe bewahren!

Die Amplifon Spa hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung gezeigt und liegt derzeit um +10,08 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Das führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch nur +2,05 Prozent, weshalb die Einstufung hier als "Neutral" erfolgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Amplifon Spa liegt bei 43,45, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der die Dynamik der Aktienkurse für einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 32,72, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Amplifon Spa haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf das Anleger-Sentiment waren die Anleger in den letzten Tagen größtenteils neutral eingestellt. Es gab keine signifikanten positiven oder negativen Diskussionen über das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die Amplifon Spa aus technischer Sicht sowohl für kurzfristige als auch langfristige Betrachtungen als "Gut" eingestuft wird, während das Anleger-Sentiment und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien neutral ausfallen.