Amplifon Aktie: Reagiert die Aktie?

Die technische Analyse der Amplifon Spa zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 30,35 EUR verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs bei 31,46 EUR liegt und somit einen Abstand von +3,66 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 30,87 EUR, was einer Differenz von +1,91 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt kommt die Bewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume somit auf "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Amplifon Spa eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung gezeigt, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger spielt auch eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. In diesem Fall wurden überwiegend positive Kommentare und Themen in den sozialen Medien zu Amplifon Spa gemessen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Amplifon Spa zeigt einen Wert von 48,17, was als neutral betrachtet wird. Ebenso deuten der RSI25 mit einem Wert von 45 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.