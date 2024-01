Amplifon Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Amplifon Spa wurde der 7-Tage-RSI bewertet und liegt bei 94,5 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zeigte auch keine signifikante Veränderung, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Amplifon Spa-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass es weder positive noch negative Ausschläge gab. Die Meinungen und Stimmungen rund um den Titel waren überwiegend neutral, was zu einer "Neutral"-Einstufung des Unternehmens führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Amplifon Spa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 30,73 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 30,56 EUR liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 28,75 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+6,3 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Amplifon Spa-Aktie bei dieser einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.