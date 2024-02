Amplifon Aktie: Alles kein Problem!

Der Relative Strength Index (RSI) der Amplifon Spa liegt bei 48,17, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45, was ebenfalls als Indikator für eine neutrale Situation gilt. Insgesamt wird die Einstufung für diese Kategorie daher als "Neutral" vergeben.

Die Stimmung rund um Amplifon Spa wird von unseren Analysten als positiv bewertet, basierend auf der Analyse von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien, die überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen von Nutzern aufgegriffen, daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, jedoch hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum positiv zugenommen. Insgesamt ergibt sich daher ein langfristig positives Stimmungsbild und die Gesamtbewertung für das Sentiment und Buzz ist "Gut".

In technischer Hinsicht wird die Amplifon Spa-Aktie als "Neutral" eingestuft, da der Aktienkurs bei 31,46 EUR liegt und die 200-Tage-Linie bei 30,35 EUR verläuft. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt +1,91 Prozent, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse daher "Neutral".