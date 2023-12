AmpliTech Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Amplitech-Aktie wird aus technischer Sicht mit gemischten Bewertungen bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -19,28 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage Basis ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating. Zusammen ergibt sich für die RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Amplitech.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend negativ eingestellt sind gegenüber Amplitech, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Zusätzlich wurde eine Zunahme negativer Kommentare über das Unternehmen in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Amplitech-Aktie daher gemischte Bewertungen aus technischer Sicht und eine überwiegend negative Anlegerstimmung.