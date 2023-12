Amplefield Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die technische Analyse der Amplefield-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,02 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,019 SGD liegt, was einer Abweichung von -5 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der ebenfalls bei 0,02 SGD liegt, was wiederum zu einer Abweichung von -5 Prozent führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage ergibt einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Dieser Wert wird auch beim 25-Tage-RSI bestätigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für den RSI führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Amplefield in den sozialen Medien festzustellen war. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da sowohl die Intensität als auch die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie im normalen Bereich lagen.

Auch die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen ergibt eine neutrale Einschätzung, da die Kommentare und Themen rund um Amplefield überwiegend neutral waren.

Insgesamt ergibt sich daher aus den verschiedenen Analysen eine einheitliche "Neutral"-Bewertung für die Amplefield-Aktie.