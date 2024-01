Amplefield Aktie: Was soll das denn werden?

Anleger-Sentiment neutral für Amplefield-Aktie

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich der Amplefield-Aktie wird derzeit als neutral eingestuft. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral ausfielen. Weder positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Auch die technische Analyse zeigt eine neutrale Einschätzung für Amplefield. Der gleitende Durchschnitt, ein trendfolgender Indikator, wird hierbei betrachtet. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt werden dabei in den Blick genommen. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Amplefield-Aktie beträgt derzeit 0,02 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,021 SGD liegt, was einer deutlichen Abweichung von +5 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 0,02 SGD und einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt eine Abweichung von +5 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Amplefield-Aktie aktuell als überverkauft eingestuft, da der RSI-Wert bei 0 liegt. Sowohl für den RSI als auch für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich somit die Einstufung "Gut". Insgesamt wird daher auch für den RSI die Einstufung als "Gut" resuliert.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität der Anleger ergibt kein bedeutendes Bild für die Amplefield-Aktie. Sowohl die Stimmungslage als auch die Intensität der Diskussionen führten zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Amplefield-Aktie sowohl basierend auf dem Anleger-Sentiment als auch auf den trendfolgenden Indikatoren und dem Relative Strength Index.