Amplefield Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Amplefield wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte eine mittlere Diskussionsintensität und es gab kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Amplefield in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Amplefield-Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 0,02 SGD. Der letzte Schlusskurs betrug 0,019 SGD, was einem Unterschied von -5 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen ähnliche Werte auf und erhalten daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit erhält Amplefield insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Relative Strength Index (RSI): Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Amplefield-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Amplefield daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Amplefield. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.