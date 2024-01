Amplefield Aktie: Überstürzen Sie nichts!

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kann man Amplefield über einen längeren Zeitraum hinweg beobachten und auswerten. Die Aktie hat in diesem Zusammenhang eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral"-Wert bedeutet. Insgesamt wird Amplefield daher in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen über Amplefield in den sozialen Medien geben ebenfalls ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Schluss führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Amplefield bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet.

Für die Bewertung der Aktiendynamik kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI von Amplefield liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 0, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Amplefield bei 0,02 SGD liegt, während die Aktie selbst bei 0,019 SGD notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -5 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 0,02 SGD, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.