Amplefield Aktie: Ist es das gewesen?

Das Anleger-Sentiment für Amplefield bleibt neutral, so die jüngste Analyse auf Basis von Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Amplefield auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers daher auch mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Amplefield-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 0,02 SGD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 0,014 SGD, was einem Unterschied von -30 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von ebenfalls 0,02 SGD (-30 Prozent Abweichung) eine schlechte Performance. Insgesamt erhält Amplefield daher auch für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet, weist für Amplefield einen Wert von 100 auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 65,22, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Schlecht".

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Amplefield in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.