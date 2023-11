Amplefield Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Amplefield-Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 100, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 63, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Anleger in Bezug auf das Unternehmen nicht signifikant mehr oder weniger diskutiert haben als üblich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse des aktuellen Kurses der Amplefield-Aktie von 0,018 SGD ergibt eine Entfernung von -10 Prozent vom GD200 (0,02 SGD), was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 0,02 SGD auf, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal aufgrund des -10 Prozent Abstands bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Amplefield-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger erfolgen. Die Analyse von Kommentaren und Diskussionen auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung neutral war und die Themen der Diskussionen ebenfalls neutral waren. Daher erhält die Amplefield-Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Amplefield-Aktie in Bezug auf den RSI, das Sentiment und die technische Analyse überwiegend als "Schlecht" oder "Neutral" eingestuft wird.