Ampio Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Aktie von Ampio weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Arzneimitteln 2,48 Prozentpunkte weniger Ertrag bedeutet. Diese niedrigere Dividende führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der anzeigt, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Ampio liegt aktuell bei 52 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Gleiches gilt auch für den 25-Tage-RSI, der bei 50,94 liegt. Insgesamt wird Ampio daher für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von 1,78 USD der Aktie Ampio derzeit -24,58 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen liegt die Aktie mit einer Distanz von -54,71 Prozent zum GD200 im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können ebenfalls wichtige Einblicke in die aktuelle Situation einer Aktie bieten. Bei Ampio wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie für dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet wird. Gleichzeitig wurde jedoch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Ampio daher in diesem Bereich ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.