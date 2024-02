Ampio Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "BM Technologies Inc":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Ampio als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werten eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Ampio-Aktie beträgt 52,27, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 67,27 liegt, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Neutral" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bildet die Diskussion und Interaktion von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Thema Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Ampio besonders positiv diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen im Vordergrund standen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind hauptsächlich positive Themen von Interesse für die Anleger, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt bekommt Ampio auf Basis des Anleger-Sentiments eine "Gut"-Bewertung.

Die Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Ampio konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Ampio daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Was die Dividende betrifft, schüttet Ampio niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Arzneimittel. Der Unterschied beträgt 2,52 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,52 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.