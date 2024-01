Ampio Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und liefert wichtige Informationen für Anleger. Bei Ampio wird der RSI sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25 Tage) bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 45,54 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Ebenso wird die Aktie auf 25-Tage-Basis als "Neutral" bewertet, da der RSI25-Wert bei 50,32 liegt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ampio im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Arzneimitteln eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,47 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei sie an vier Tagen von positiven Themen geprägt war und an sieben Tagen negative Themen überwogen. Dies führte zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse wird Ampio derzeit als "Schlecht" bewertet, da der Kurs von 2,05 USD um -15,98 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingeschätzt, da die Distanz zum GD200 bei -48,62 Prozent liegt.

Insgesamt ergibt sich somit für Ampio eine neutrale bis negative Bewertung in Bezug auf den RSI, die Dividende, das Anleger-Sentiment und die technische Analyse. Diese Informationen dienen als wichtige Anhaltspunkte für Anleger, um fundierte Entscheidungen zu treffen.