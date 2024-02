Ampio Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wie die Anleger vermerkten. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigte sich verstärkt positive Kommunikation in Bezug auf das Unternehmen Ampio. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Ampio liegt derzeit bei 3,55 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 1,71 USD lag und somit einen Abstand von -51,83 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 1,88 USD, was einer Differenz von -9,04 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Bezüglich der Intensität der Diskussionen ergibt sich jedoch, dass das Unternehmen in letzter Zeit mehr Aufmerksamkeit und Beachtung erfahren hat als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird der Ampio-Aktie somit ein "Gut"-Rating zugeordnet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Ampio liegt bei 48,94, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Ebenso zeigt der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit einem Wert von 62,5 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung als "Neutral" auf Basis des RSI.