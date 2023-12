Amphenol Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Amphenol im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings wurde sich in den letzten Tagen weder positiv noch negativ mit Amphenol befasst, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Weiterführende Studien zeigen, dass vor allem positive Signale abgegeben wurden, insgesamt sechs "Gut"-Signale. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Amphenol führt zu einer Einstufung als "Neutral", während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, auf eine "Gut"-Einschätzung hinweist. Damit wird insgesamt eine "Gut"-Gesamteinschätzung für Amphenol abgegeben.

Im Branchenvergleich erzielte Amphenol in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -1,72 Prozent gefallen sind, was eine Outperformance von +21,72 Prozent für Amphenol bedeutet. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag Amphenol mit 14,02 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Amphenol mit einer Dividendenrendite von 1,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.