Amphenol Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation setzt. Für Amphenol wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 40,46 Punkte, was bedeutet, dass Amphenol weder überkauft noch überverkauft ist, und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Amphenol überverkauft, was dazu führt, dass das Wertpapier insgesamt als "Gut" bewertet wird.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Amphenol von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Amphenol vor, und das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 103,67 USD, während der letzte Schlusskurs bei 106,45 USD lag, was eine erwartete Kursentwicklung von -2,61 Prozent und somit eine Einstufung als "Neutral" bedeutet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amphenol liegt mit einem Wert von 26,3 unter dem Durchschnitt der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" und ist daher als "günstig" zu bezeichnen, was zu einer Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Gut" führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass die Stimmung für Amphenol in den letzten Wochen kaum verändert hat und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, wobei eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Amphenol-Analyse vom 24.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Amphenol jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Amphenol-Analyse.

Amphenol: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...