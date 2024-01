Amphenol Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Amphenol gesprochen. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang an Kaufsignalen. Es gab 6 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) basierend auf der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Amphenol-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 84 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (94,63 USD) liegt deutlich darüber (Unterschied +12,65 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen (90,65 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,39 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die einfache Charttechnik ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung der Amphenol-Aktie.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Amphenol mit einer Rendite von 28,44 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 19 Prozent darüber liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche (mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,89 Prozent) liegt Amphenol mit 29,33 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, zeigt einen Wert von 91,01, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 38,41 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Schlecht".