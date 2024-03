AC Immune Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Aktienkurs von Ac Immune verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 65,27 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Biotechnologie-Branche eine Outperformance von 68,69 Prozent bedeutet, da diese im Durchschnitt um -3,42 Prozent gefallen sind. Im Gesundheitspflege-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 0,04 Prozent, wobei Ac Immune um 65,24 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Ac Immune ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten schätzen die Aktie von Ac Immune langfristig als "Gut"-Titel ein, basierend auf den Bewertungen von insgesamt 18 Analysten, von denen 1 die Aktie als gut, 0 als neutral und 0 als schlecht eingestuft haben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 16 USD, was einer Erwartung von 332,43 Prozent entspricht, da der derzeitige Schlusskurs bei 3,7 USD liegt.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der für Ac Immune aktuell einen Wert von 47,32 aufweist, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Auch über einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) ergibt sich ein Wert von 36, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Ac Immune gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.