Amphenol Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Amphenol wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 39,46 Punkten, was darauf hinweist, dass Amphenol weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Amphenol überverkauft ist, weshalb das Wertpapier für den RSI25 mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Amphenol-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse ist Amphenol mit einem Kurs von 105,52 USD inzwischen +6,51 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +20,75 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Auch die Einschätzung durch die Anleger ist positiv. Die Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Amphenol aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Gut" Bewertung, da acht konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen (8 "Gut", 0 "Schlecht"). Somit wird Amphenol hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Amphenol für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ist Amphenol insgesamt als "Neutral"-Wert zu betrachten.