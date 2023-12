Amphastar Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Advantest":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amphastar liegt mit 20,71 unter dem Branchendurchschnitt. Das bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Arzneimittelbranche als günstig eingestuft werden kann. Dies basiert auf fundamentalen Kriterien und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In den Diskussionen in den sozialen Medien herrscht derzeit eine positive Stimmung gegenüber Amphastar. Sowohl in den Kommentaren als auch in den Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Äußerungen. Aus diesem Grund wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft.

Im letzten Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 87,61 Prozent, was 72,37 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Arzneimittel" liegt die Rendite von Amphastar um 65,46 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Gut".

Analysten bewerten die Amphastar-Aktie derzeit als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten gab es keine "Gut"- oder "Schlecht"-Bewertungen, sondern nur "Neutral"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 63 USD, was einem Aufwärtspotential von 0,78 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analyse erhält Amphastar insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.