Amphastar Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Amphastar-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 50,52 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 54,82 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +8,51 Prozent, was der Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht verleiht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 56,16 USD, was zu einer Abweichung von -2,39 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung für Amphastar führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Amphastar-Aktie in den letzten Monaten nur wenig Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Wert für Amphastar.

Die Dividendenrendite für Amphastar beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In den letzten zwölf Monaten gab es 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten, was im Schnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 63 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht und eine mögliche Steigerung um 14,92 Prozent bedeutet. Somit erhält die Amphastar-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.