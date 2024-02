Amphastar Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Aktienkurs von Amphastar zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Gesundheitspflege-Sektor eine deutlich positive Entwicklung. Mit einer Rendite von 75,04 Prozent liegt das Unternehmen um mehr als 81 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Arzneimittel-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,96 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, liegt Amphastar mit 85 Prozent deutlich darüber. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Dividende schneidet das Unternehmen jedoch weniger positiv ab. Die Dividendenrendite liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 2,53 Prozentpunkten bedeutet. Diese niedrigere Dividende führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Amphastar-Aktie liegt bei 41,59, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Somit wird die Bewertung in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Langfristige Meinungen von Analysten deuten ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung der Amphastar-Aktie hin, wobei insgesamt 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten wird bei 63 USD angesiedelt, was eine zukünftige Performance von 16,54 Prozent bedeuten würde. Diese positive Prognose führt zu einer Gesamtbewertung der Analysteneinschätzung als "Gut".