Amphastar Aktie: Tut sie es schon wieder?

Amphastar: Analyse von Sentiment, Buzz und Fundamentaldaten

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Amphastar über einen längeren Zeitraum hinweg wenig Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung hat ebenfalls eine negative Entwicklung erfahren, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In fundamentalen Belangen liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Amphastar aktuell bei 20,71 und liegt damit 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Arzneimittelbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Amphastar im vergangenen Jahr eine Rendite von 87,61 Prozent erzielt, was 78,97 Prozent über dem Durchschnitt des Gesundheitspflegesektors liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite in der Arzneimittelbranche liegt Amphastar sogar um 67,54 Prozent darüber, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Amphastar derzeit mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent in der Arzneimittelbranche, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Amphastar, das von einer unterdurchschnittlichen Diskussionsintensität, einer unterbewerteten Aktie und einer guten Rendite, aber auch einer schlechten Dividendenpolitik geprägt ist.