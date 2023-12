Ampco-Pittsburgh Aktie: Das wird nichts mehr!

Die technische Analyse der Aktie von Ampco-pittsburgh zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 2,95 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 2,55 USD lag und somit einen Abstand von -13,56 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2,69 USD, was einer Differenz von -5,2 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Ampco-pittsburgh im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % auf, was um 8260,25 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragslage und somit zur Einstufung als "Schlecht".

Von fundamentaler Seite betrachtet wird die Aktie von Ampco-pittsburgh im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Metalle und Bergbau) als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 49,1 liegt und somit um 48 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 94,83. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Ampco-pittsburgh zu verzeichnen war. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls negative Signale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die geringere Diskussionsfrequenz und abnehmende Aufmerksamkeit deuten darauf hin, dass die Aktie weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.