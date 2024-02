Ampco-Pittsburgh Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Ampco-Pittsburgh":

Der Aktienkurs von Ampco-Pittsburgh hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -7,12 Prozent erzielt, verglichen mit dem Durchschnitt von 799,76 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche. Dies führt zu einem negativen Rating in dieser Kategorie. Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Ampco-Pittsburgh liegt aktuell bei 42,86 Punkten für den RSI7 und bei 54,39 für den RSI25, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde über Ampco-Pittsburgh eher neutral diskutiert, mit überwiegend positiven Themen an drei Tagen und überwiegend negativen Themen an zwei Tagen. Aktuell zeigt sich jedoch eine positive Stimmung, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, jedoch mit einer negativen Änderung der Stimmungsrate, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.