Ampco-Pittsburgh Aktie: Jubelschreie!

Das Unternehmen Ampco-pittsburgh wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 49,1 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 80,43 liegt und darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Dies basiert auf fundamentalen Kriterien und wird daher als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von Ampco-pittsburgh ist größtenteils positiv, wie aus der Analyse sozialer Plattformen hervorgeht. Die Kommentare und Meinungen waren überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse der Aktie ergibt sich eine gemischte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -3,16 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) deutet auf eine positive Einschätzung hin. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 27,59 und wird daher als "Gut" bewertet. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt eine neutrale Einschätzung. Insgesamt ergibt sich eine positive Gesamteinschätzung für die Aktie von Ampco-pittsburgh.