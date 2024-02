Ampco-Pittsburgh Aktie: Jetzt knallt es!

Weitere Suchergebnisse zu "Ampco-Pittsburgh":

Ampco-pittsburgh hat in Bezug auf die Dividendenrendite mit 0 Prozent eine deutlich unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau", deren Durchschnitt bei 8342 liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment, weshalb die Redaktion ihr eine "Schlecht"-Bewertung gibt.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen für Ampco-pittsburgh deutlich eingetrübt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist die Anleger-Stimmung jedoch eher neutral, wobei positive Themen in den letzten Tagen überwogen haben. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine Einschätzung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von -12,67 Prozent des aktuellen Kurses von 2,55 USD vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage.

Insgesamt erhält Ampco-pittsburgh damit entsprechend der Dividendenrendite, der Stimmung in der Internet-Kommunikation, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse eine gemischte Bewertung von "Schlecht" und "Neutral".