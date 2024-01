Ampco-Pittsburgh Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Ampco-Pittsburgh":

Die Ampco-pittsburgh-Aktie zeigt gemischte Signale in der technischen Analyse. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 2,95 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,71 USD liegt, was einer Abweichung von -8,14 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 2,69 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 2,71 USD liegt und somit ein "Neutral"-Rating ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) weist für einen 7-Tage-Zeitraum einen Wert von 55,56 auf, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 52,89, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für die Ampco-pittsburgh-Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ampco-pittsburgh derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8342.36%. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Entwicklung für die Ampco-pittsburgh-Aktie in der technischen Analyse, im Anleger-Sentiment und in Bezug auf die Dividendenrendite.