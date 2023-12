Amp Frn Cnv Sub Perp Aud1000 Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Aktie der Firma Amp weist laut einer aktuellen technischen Analyse ein "Schlecht"-Signal auf. Der aktuelle Kurs von 0,955 AUD liegt 13,18 Prozent unter dem GD200 (1,1 AUD). Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt mit einem Kurs von 1,01 AUD ein "Schlecht"-Signal, da der Abstand -5,45 Prozent beträgt. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung für den Aktienkurs der Amp, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien wird die Aktie von Amp aufgrund des niedrigeren KGV-Werts als "günstig" eingestuft. Der aktuelle Wert von 29,95 liegt 54 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen", welcher bei 64 liegt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch hat die negative Kommunikation in den letzten Tagen zugenommen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Amp mit 4,34 Prozent 3,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 7 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.