Amp Frn Cnv Sub Perp Aud1000 Aktie: In Lauerstellung

In den letzten Wochen wurde bei Amp eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dienen, hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Daher wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich für Amp daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kriterien wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Mit einem Wert von 29,95 liegt das KGV von Amp unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies bedeutet, dass die Aktie als "günstig" eingestuft wird und daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich erhält.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch gab es auch Tage, an denen die negative Kommunikation überwog. In letzter Zeit war die Diskussion vor allem von negativen Themen geprägt, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Amp beträgt 36 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass Amp weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt kann Amp in Bezug auf das Stimmungsbild und fundamentale Kriterien eine schlechte Bewertung erhalten, während das Anleger-Sentiment und der Relative Strength Index als neutral eingestuft werden.