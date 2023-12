Amp Frn Cnv Sub Perp Aud1000 Aktie: Jetzt knallt es!

Die Aktie von Amp wird laut Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt mit 29,95 insgesamt 53 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Finanzdienstleistungen", der 64,39 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentalen Perspektive die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Amp aktuell 4, was zu einer negativen Differenz von -3,47 Prozent zum Branchendurchschnitt führt. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung durch unsere Analysten.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Bei Amp wurde eine mittlere Diskussionsaktivität festgestellt, weshalb die Sentiment-Analyse die Bewertung "Neutral" ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Entwicklung auf, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Amp-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine negative Bewertung für die Aktie.

Insgesamt wird die Amp-Aktie aufgrund der fundamentalen, Dividenden-, Sentiment- und technischen Analyse mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

