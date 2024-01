Amp Frn Cnv Sub Perp Aud1000 Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

In den letzten vier Wochen wurde eine positive Veränderung in der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz über die Aktie von Amp in den sozialen Medien festgestellt. Dies führt dazu, dass die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Obwohl es eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz gab, wird die Aktie insgesamt ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Dividendenrendite für Amp beträgt derzeit 4,34 Prozent und liegt damit über dem Branchendurchschnitt von 1,14 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik der Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Aktie von Amp derzeit -3,12 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -15,45 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie technisch betrachtet als "Neutral" eingestuft.

Aus fundamentaler Sicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amp bei 29,95, was unter dem Branchendurchschnitt von 66,79 liegt. Diese Unterbewertung führt zu einer positiven fundamentalen Bewertung der Aktie.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine positive Tendenz für die Aktie von Amp, was sich in den Bewertungen widerspiegelt.