Amp Frn Cnv Sub Perp Aud1000 Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Bestimmung des überkauften oder überverkauften Zustands eines Wertpapiers verwendet. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Amp-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 30, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt weniger Volatilität und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Amp-Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Anlegerdiskussionen waren in der Regel neutral oder positiv, was sich positiv auf das Anleger-Sentiment auswirkt.

In technischer Hinsicht ist die Amp-Aktie derzeit +2,11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -11,82 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite der Amp-Aktie beträgt 4,34 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,91 Prozentpunkten einen geringeren Ertrag bedeutet. Dadurch erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Schlecht".