Amorphical bringt wissenschaftlichen Durchbruch - Behandlung und Heilung chronisch entzündlicher und onkologischer Krankheiten

NES-ZIONA, Israel (ots/PRNewswire) -Eine exklusive Initiative des israelischen Biotechnologieunternehmens Amorphical bietet einen bahnbrechenden Ansatz für die Behandlung einer Reihe von chronischen Entzündungs- und Krebskrankheiten.Wissenschaftliche Entwicklung und DurchbruchAmorphical hat eine bahnbrechende Technologie zur Herstellung amorpher Nano-Mineralien entwickelt.Die einzigartige Struktur dieser amorphen Nanomineralien ermöglicht die effiziente und schnelle Aufnahme essentieller Mineralien durch den Körper.Amorphe Nanomineralien besitzen außerdem die einzigartige Fähigkeit, Heilungsmechanismen im geschädigten Zielgewebe zu stimulieren.Amorphes Kalziumkarbonat – das revolutionäre Spitzenprodukt von AmorphicalCalcium ist ein lebesnwichtiger Mineralstoff für verschiedene physiologische Aktivitäten: Knochenbildung, Nervenleitfähigkeit, Muskelfunktion, Stärkung des Immunsystems und viele andere Aktivitäten.Carbonat ist ein entscheidendes Molekül für die Aufrechterhaltung des pH-Gleichgewichts des Körpers, indem es überschüssige Säure neutralisiert.Behandlung der Krankheitsursache, nicht nur des SymptomsModerne Lebensweise, die durch Stress, unausgewogene Ernährung und eine höhere Lebenserwartung gekennzeichnet ist, führt zu einer verminderten Produktion von Bikarbonat, das für das reibungslose Funktionieren des Körpers unerlässlich ist. Infolgedessen beeinträchtigt der erhöhte Säuregehalt des Gewebes die Fähigkeit, Entzündungsprozesse zu regulieren, was letztendlich zur Entwicklung chronisch entzündlicher und onkologischer Erkrankungen führt.Aufgrund seiner einzigartigen Struktur und seiner Auflösungseigenschaften kann das amorphe Kalziumkarbonat, anders als kristallines Mineral, direkt auf das entzündete oder krebsartige Gewebe wirken.Wenn amorphes Kalziumkarbonat das entzündete Gewebe erreicht, kommt es in der sauren Umgebung zu einer neutralisierenden Reaktion. Das daraus resultierende neutrale Milieu unterstützt die Entzündungsprozesse nicht und führt so zur gewünschten Heilung.Die Neutralisierung des sauren Milieus ist auch für die Behandlung onkologischer Erkrankungen entscheidend. Die meisten onkologischen Erkrankungen sind durch die anaerobe Atmung der Krebszellen, die ein saures Milieu im Tumor schafft, gekennzeichnet. Dieses saure Milieu begünstigt die rasche Teilung der Krebszellen und die Bildung von Metastasen, während das Immunsystem daran gehindert wird, die Krebszellen anzugreifen und zu eliminieren.Die Neutralisierung des sauren Milieus im Krebsgewebe durch amorphes Kalziumkarbonat hemmt die erhöhte Stoffwechselaktivität der Krebszellen, die für ihre schnelle Teilung erforderlich ist.Parallel zur Verringerung der Vermehrung der Krebszellen ermöglicht die Neutralisierung des sauren Milieus im Tumor den Immunzellen, ihre Aktivität wieder aufzunehmen und die Krebszellen anzugreifen und zu zerstören.Bislang ist dies die einzige Technologie, die ein breites Spektrum onkologischer Erkrankungen behandeln und heilen kann, indem sie das krebserregende Milieu in ein gesundes Milieu umwandelt.Vergleich mit aktuellen MedikamentenAktuelle Medikamente für chronische Entzündungskrankheiten zielen in erster Linie darauf ab, die Symptome zu lindern, anstatt den Krankheitsbeschleuniger, nämlich das saure Milieu im entzündeten Gewebe, zu bekämpfen. Amorphes Kalziumkarbonat hingegen neutralisiert das saure Milieu speziell im entzündeten Gewebe und ermöglicht so die Heilung der Entzündung.Erkrankungen, die für die Behandlung mit amorphem Kalziumkarbonat geeignet sindDie innovative Behandlung mit amorphem Kalziumkarbonat fördert die rasche und effektive Genesung bei einer Vielzahl von Krankheiten:1. Morbus Crohn, Multiple Sklerose, Osteoporose, Arthritis, Lungenerkrankungen und andere chronische Entzündungskrankheiten.2. Ein breites Spektrum onkologischer Erkrankungen wie Brust-, Prostata-, Dickdarm- und Leberkrebs und andere.3. Die Behandlung hat sich bei der Behandlung von COVID-19 als äußerst wirksam erwiesen.4. Die Behandlung verlangsamt den Alterungsprozess deutlich und verbessert die Lebensqualität erheblich.Ausgewählte wissenschaftliche Publikationen über die medizinische Wirkung von nano-amorphem Kalziumkarbonat von Amorphical:Lungenkrebs:Amorphes Kalziumkarbonat weist krebshemmende Eigenschaften, die auf seine Pufferkapazität zurückzuführen sind, auf. Cancers (Basel). 2023 Jul 26;15(15):3785 (https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:f7cb21bd-f522-4be6-b9cc-79467bf9f0b7)Behandlung von COVID-19:Sublinguales und inhalatives amorphes Kalziumkarbonat für hospitalisierte Patienten mit SARS-CoV-2: Eine klinische Phase 1/2 Studie. J Clin Trials. 2023 Vol.13 Iss. 4 No: 1000551 (https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:3184bbab-c97e-46b3-a2bf-ed8d03203cd4)Wirkung auf Mouse Embryos:Die Wirkung von amorphem Kalziumkarbonat als Nährbodenzusatz auf die Embryonalentwicklung von Mäusegeschwisterembryonen. J Assist Reprod Genet. 2023 Oct;40(10):2409-2418 (https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:f7cb21bd-f522-4be6-b9cc-79467bf9f0b7)Weitere Artikel, welche die Behandlung mit den amorphen Nanomineralien von Amorphical beschreiben, sind auf der Website des Unternehmens (http://www.amorphical.com/published-research) zu finden.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Noga Nadel Erental – noga@amorphical.comLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2285885/Amorphical_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/amorphical-bringt-wissenschaftlichen-durchbruch--behandlung-und-heilung-chronisch-entzundlicher-und-onkologischer-krankheiten-301998805.htmlPressekontakt:+972-54-5870124Original-Content von: Amorphical, übermittelt durch news aktuell