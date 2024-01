Amniotics AB Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die technische Analyse der Amniotics-Aktie zeigt eine Abweichung von -86 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,06 SEK. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 0,01 SEK unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -16 Prozent entspricht. Somit erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Amniotics-Aktie liegt bei 33 und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis ergibt mit einem Wert von 54,35 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie somit nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität bei Diskussionen über Amniotics, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Amniotics diskutiert wurde. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und auch aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.