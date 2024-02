Amniotics AB Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Amniotics hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung in Bezug auf ihre Kursbewegung gezeigt. Der Kurs von 0,0034 SEK liegt sowohl 66 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) als auch 83 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage (GD200). Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht" einzustufenden charttechnischen Bewertung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Amniotics-Aktie in den letzten 7 und 25 Handelstagen als überkauft eingestuft werden kann. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 100, während der RSI der letzten 25 Handelstage einen Wert von 85,29 aufweist. Beide Werte deuten auf eine überkaufte Marktsituation hin und führen zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls sehr negativ. In den letzten Wochen dominierten besonders negative Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt "Schlecht" eingestuften Anleger-Stimmung führt.

Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Verschlechterung der Stimmungslage und eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Amniotics. Aus diesem Grund wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.