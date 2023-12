Amniotics AB Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Amniotics. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 41,18 Punkten, was darauf hindeutet, dass Amniotics momentan als "neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird das Wertpapier als "schlecht" eingestuft, da es als überkauft betrachtet wird.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, die anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Amniotics-Aktie beträgt 0,09 SEK, was zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,02 SEK, auch hier liegt der letzte Schlusskurs unter dem Durchschnitt, was zu einer erneuten "schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Amniotics auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "schlecht"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Amniotics wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein neutral bis leicht negatives Bild über die Stimmungslage. Insgesamt erhält die Aktie eine "neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung in den sozialen Medien wurden berücksichtigt. Die Kommentare und Befunde waren weitestgehend neutral, wobei in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "schlecht".

Insgesamt wird Amniotics hinsichtlich des RSI, trendfolgender Indikatoren, des langfristigen Stimmungsbildes und der Stimmung in den sozialen Medien als "schlecht" eingestuft.