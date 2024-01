Amniotics AB Aktie: Aus, Aus, Aus!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Amniotics in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer neutralen Bewertung von der Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt, ob das Unternehmen im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Amniotics in etwa der gleiche Umfang wie normal diskutiert, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den letzten Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Amniotics beträgt momentan 80 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Amniotics derzeit 59 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristig schlechten Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Aktie 88,29 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.