Amneal Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Einschätzung der Analysten für Amneal sieht gemischt aus, da 2 Analysten eine Kaufempfehlung abgegeben haben, 1 eine neutrale Empfehlung und keine schlechte Bewertung vorliegt. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie liegt bei 3,67 USD, was einem Rückgang von 37,32 Prozent entspricht. Dementsprechend wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Die Gesamtanalyse der Analysten führt zu einer neutralen Einstufung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amneal bei 16,53, was unter dem Branchendurchschnitt von 105,19 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und aufgrund fundamentaler Kriterien als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Amneal in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 107,41 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von -9,84 Prozent liegt. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Amneal mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,5 Prozent. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse der fundamentalen und performancebezogenen Kriterien eine gemischte Bewertung für Amneal.