Amneal Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Aktienanalyse von Amneal zeigt, dass der aktuelle Kurs von 5,73 USD um +3,43 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie jedoch um +42,18 Prozent über dem GD200, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amneal 16, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Arzneimittelbranche, die im Durchschnitt ein KGV von 114 haben, als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Amneal beträgt der 7-Tage-RSI 42 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,31, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Amneal in den letzten 12 Monaten eine Performance von 130,97 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Arzneimittelbranche im Durchschnitt um -9,63 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +140,6 Prozent für Amneal. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -5,89 Prozent hatte, liegt Amneal um 136,86 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.