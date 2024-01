Ammo Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "AMMO":

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken hauptsächlich positiv für die Anleger. An sechs Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Gespräche über das Unternehmen Ammo. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Aus technischer Sicht ergibt die Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von +0,48 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie. Beim Betrachten des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich jedoch eine andere Bewertung, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-8,3 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Ammo in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Zudem wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Daher wird Ammo insgesamt auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Ammo ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ammo-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 44,9, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 50,76, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.