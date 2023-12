Ammo Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

In den letzten Wochen gab es bei Ammo keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

Die Anzahl der Beiträge und die Aufmerksamkeit über das Unternehmen haben jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Unsere Analysten haben die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Ammo untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ammo-Aktie liegt bei 32, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 49,22 ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Ammo daher ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +2,87 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2,09 USD mit dem aktuellen Kurs von 2,15 USD vergleicht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstagen (GD50) um -6,52 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.