Ammo Aktie: Jetzt aber!

An der Börse NASDAQ CM notiert die Aktie Ammo am 21.07.2023, 12:13 Uhr, mit dem Kurs von 2.15 USD. Die Aktie der Ammo wird dem Segment "Langlebige Güter und Bekleidung" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 5 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Ammo-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ammo vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (6 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 179,07 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 2,15 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Ammo eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Ammo verläuft aktuell bei 2,18 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 2,15 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -1,38 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 1,99 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Ammo-Aktie der aktuellen Differenz von +8,04 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ammo. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

Ammo kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Ammo jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Ammo-Analyse.

