AmmoPreferred Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Ammo beläuft sich mittlerweile auf 2,1 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 2,03 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -3,33 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 2,27 USD. Somit ist die Aktie mit -10,57 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Sentiment und Buzz: Bei der Bewertung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet wichtige Informationen. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Ammo zeigte interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Anleger: Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Somit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass Ammo hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ammo-Aktie hat einen Wert von 64, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft (Wert: 52,05), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ammo.