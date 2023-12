AmmoPreferred Aktie: Ist es vollbracht?

Die Aktienanalyse zeigt, dass die Ammo-Aktie derzeit 14,16 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies deutet auf eine kurzfristige Einschätzung als "Schlecht" hin. Im Gegensatz dazu beträgt die Distanz zum GD200, basierend auf den vergangenen 200 Tagen, -4,31 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammenfassend wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Ammo diskutiert, wobei an fünf Tagen die Diskussion von positiven Themen dominierte und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen drehten sich die Diskussionen hauptsächlich um positive Themen, was zu einer heutigen Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Ammo in den vergangenen Wochen deutlich positiver geworden ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Zudem wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ammo-Aktie zeigt weder überkaufte noch unterverkaufte Werte. Sowohl der 7-Tage-RSI (57) als auch der 25-Tage-RSI (69,47) führen zu einer Einschätzung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Einstufung für Ammo.