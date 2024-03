Aml3d Pty Ltd Aktie: Einfach unglaublich

Die Aml3d-Aktie hat in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Signal erhalten, da der aktuelle Kurs von 0,07 AUD 12,5 Prozent unter dem GD200 (0,08 AUD) liegt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt mit einem Kurs von 0,08 AUD ein "Schlecht"-Signal, da der Abstand ebenfalls 12,5 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Anhand von Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien wurde festgestellt, dass die Anleger in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Aml3d diskutiert haben. Dies führte zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aml3d-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Einstufung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.