Aml3d Pty Ltd Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die technische Analyse der Aml3d-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 0,07 AUD für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,095 AUD (+35,71 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,08 AUD liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+18,75 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aml3d-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für die Aml3d-Aktie hindeutet. Ebenso verhält es sich mit dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis, der bei 42,86 liegt und somit auch zu einem "Neutral"-Rating führt. Demzufolge erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung und das Feedback in den sozialen Medien zum Unternehmen Aml3d waren neutral, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Aktie führt. Auch die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen gab, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aml3d-Aktie aufgrund dieser Faktoren als "Neutral" eingestuft.